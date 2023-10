Genitori al lavoro durante le feste. I figli vanno a spasso nei boschi

Un’occasione per far riscoprire ai bambini del paese il territorio e il suo patrimonio naturale, approfittando dei giorni di chiusura delle scuole. Un’opportunità che servirà anche a offrire un aiuto prezioso ai genitori che durante il ponte di Ognissanti dovranno andare al lavoro e avranno il problema di come occupare le giornate dei figli più piccoli. È l’iniziativa “Festival d’autunno“, organizzata per giovedì e venerdì dal Centro polifunzionale per le famiglie assieme al Comune. Due giorni di laboratori e visite sul territorio, accompagnati da una guida esperta, in un paio oasi naturali. Le attività saranno rivolte ai bambini delle scuole materne ed elementari residenti a Macherio e li impegneranno dalle 8 alle 16.30. Nelle iscrizioni verrà data priorità ai bimbi che hanno entrambi i genitori che lavorano. Giovedì i piccoli parteciperanno a un laboratorio creativo con materiali naturali e poi visiteranno il Bosco dei Proverbi di via San Cassiano, guidati da un educatore dell’Associazione italiana guide ambientali escursionistiche: qui si cimenteranno in una caccia al tesoro e ai tesori naturali.

Il Bosco dei Proverbi è un bosco con un percorso nel verde, tra uno stagno, passerelle e cartelli che riportano proverbi brianzoli e di altre regioni d’Italia, oltre a pannelli sulla flora e la fauna che si possono incontrare. Venerdì ci sarà spazio per un laboratorio artistico, per la scoperta dei libri di stagione e per una visita al Laghetto di Sovico, accompagnati sulle tracce dell’autunno che arriva. I posti disponibili sono 25, la partecipazione all’iniziativa è gratuita con iscrizione sul sito www.cpf-macherio.it. Info a cpf-macherio@lagrandecasa.it.

F.L.