“Generazione Senior” tra cucina, letteratura e lezioni web: ecco gli anziani che fanno più cose dei giovani

Seconda stagione per “Generazione senior”, la serie di 35 eventi promossi dalla Cooperativa La Meridiana, con 17 partner nei settori prevenzione, cultura e solidarietà, per offrire un bouquet di stimoli, eventi e occasioni d’incontro per la fascia d’età 65-80 anni in buona salute e un po’ dimenticati negli ultimi anni. Per la stagione 2023/24 sono numerose le iniziative proposte alla città e al territorio.

Si conferma il progetto “La cucina che connette”, il laboratorio di cucina nello spazio Home Chef Monza, presso CoinCasa, con chef qualificati che riportano in vita antiche ricette, riadattate con tecniche più moderne. Nel settore cultura prende vita il contest letterario “Parole aperte, Generazione senior edition”, con l’associazione “Hemingway & Co.”, in programma da novembre a maggio.

È la prima edizione del contest letterario interamente dedicata ai senior over 50 che ha l’obiettivo di trovare nuovi scrittori. Tutti saranno stimolati a scrivere racconti e il vincitore riceverà un contratto per la pubblicazione della sua opera. Il primo appuntamento sarà il 23 novembre alla sala Baggini (via Raiberti 11) alle 21.

"La Meridiana ha sempre lavorato con i pensionati attivi - ricorda Roberto Mauri, storico presidente della cooperativa - con “Estate in città” polarizzavamo 800-1.000 persone al Mirabellino. Poi, con l’avvento della Rsa Casa San Pietro ci siamo concentrati sulla fragilità conclamata, perché tradizionalmente puntiamo il focus sui settori scoperti. Quindi, è ora di tornare a lanciare nuove iniziative per la fascia 65-80, lavorando su prevenzione, recupero delle potenzialità individuali come risorse, insieme a Fondo Manuli e Fondazione Comunità Brianza".

In partenza il nuovo corso “Digitale fai da te”. Sarà un corso di informatica applicata, online collegandosi al sito www.generazionesenior.it o alla Pagina Facebook Generazione senior, su cui verranno fornite pillole di formazione digitale. I partecipanti saranno guidati a esplorare il mondo dei social media, creazione di un profilo, gestione del sistema di messaggistica, condivisione di post e uso di tag. Verranno svelati i segreti della navigazione in internet, mostrando passo passo la procedura per registrarsi a eventi e effettuare pagamenti in sicurezza.

"Impareremo come trovare le informazioni più utili, dai servizi sul territorio, alle proposte di eventi culturali promossi in città - anticipano gli educatori Alessandra Crippa e Marco Fumagalli - Scopriremo il mondo delle App, in particolare una chiamata “VolonTiro”, per mettersi a disposizione, per realizzare piccole missioni di volontariato a servizio della comunità". Fra le proposte in presenza, giovedì 16 novembre, dalle 15.30 alle 17.30, allo Spazio Eventi (via Manzoni 16) la scrittrice Manuela Donghi introdurrà la sua pubblicazione “La finanza per tutti”.