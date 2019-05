Monza – Un salvataggio davvero rocambolesco. C'è lui, un bel gattone tipo siamese, che ama passeggiare sui cornicioni, come tanti suoi simili. Mentre passeggia però questa mattina intorno a mezzogiorno, forse anche per il peso non indifferente, scivola e cade.

Sembrerebbe impossibile, trattandosi di un gatto, ma così avviene. Siamo al primo piano di una palazzina signorile di via Giulini 5. Il problema è che il gattone, precipitando, finisce sulla recinzione del condominio. Che è costituita da acuminati spuntoni.

Il bel gattone rimane letteralmente infilzato.

Panico, la padrona è disperata. Si chiede soccorso.

E, per fortuna, sul posto arriva un'autopompa dei vigili del fuoco di Monza. Che innanzitutto provvede con una cesoia a tagliare la recinzione, poi recupera il gatto sanguinante e ferito e lo porta, a sirene spiegate, alla più vicina clinica veterinaria a disposizione, in via Messa.

Operato d'urgenza, sembra che il gatto si sia salvato e si stia riprendendo.

Per i pompieri, che sono tornati nel pomeriggio a controllare il suo stato di salute, una grande soddisfazione. E soprattutto per la padrona dello sfortunato micione.