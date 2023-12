Gabriel, il meticcio “malato“ di solitudine aspetta compagnia

I box dell’Enpa sono pieni, ma continuano ad arrivare richieste di cessione. Di famiglie che non possono più tenere il cane. Così Enpa Monza ha aperto la “vetrina virtuale“ sulla sua pagina Facebook dei cani in adozione, ma che non sono accolti nel rifugio. Come Gabriel, un meticcio di 7 anni: incrocio pinscher dal pelo raso fulvo con il musino leggermente sfumato di bianco. "Pur essendo socievole con le persone non è invadente – fanno sapere dal rifugio –. In passeggiata è bravo e non tira, vista comunque la taglia contenuta è ben gestibile; ama la tranquillità preferendo evitare i contesti caotici come le strade troppo affollate di persone. Attualmente vive in appartamento, ma patisce la solitudine". Per chi vuole regalare una seconda vita in compagnia a Gabriel è possibile inviare un’email a canile@enpamonza.it oppure telefonare al numero 039-835623, operativo ogni pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30.

B.Api.