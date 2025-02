Futuro, andata e ritorno. Da Monza alle rovine di Hegra e Messina. Con la realtà aumentata

Bastano un paio di occhiali per ritrovarsi in pochi minuti nell’antica Hegra, il primo sito archeologico in Arabia Saudita dichiarato patrimonio dell’Unesco, oppure per vedere e quasi toccare com’era piazza Duomo a Milano prima della nascita della Veneranda Fabbrica, o ancora per visitare come se fossero proprio sotto i nostri piedi le piazze e gli angoli più suggestivi della Messina del 1908, alla vigilia del terremoto che la rase al suolo.

Parchi archeologici e borghi storici rivivono sotto gli occhi del visitatore grazie alla tecnologia e ai contenuti made in Brianza. È proprio qui, negli uffici di via Boito a Monza, che un gruppo di creativi realizza i contenuti che fanno rivivere i siti più lontani nel tempo. Come a Hegra, dove i visitatori grazie alla tecnologia ottengono l’accesso virtuale ad aree altrimenti riservate, portate in vita tramite ologrammi di personaggi storici, artefatti riposizionati digitalmente e storie interattive. Praticamente indisturbata per 2000 anni, Hegra vanta 111 tombe monumentali e immensi spazi cerimoniali scavati nella roccia dove, con lenti trasparenti che fondono il mondo reale e quello virtuale, i visitatori possono godere simultaneamente della bellezza naturale e della storia leggendaria di questo sito. Il progetto porta la firma di ARtGlass, giovane realtà monzese nata nel 2013 come costola del gruppo Capitale Cultura, con un sogno da realizzare: arricchire la realtà che ci circonda con esperienze interattive sfruttando le potenzialità della realtà aumentata. Il primo passo è stato affidato agli smartglass, occhiali trasparenti e intelligenti di ultima generazione. "L’esperienza pionieristica accumulata nel settore ci ha permesso negli anni di crescere anche con nuove soluzioni – racconta Antonio Scuderi, fondatore e ceo di Capitale Cultura Group e di ARtGlass –. Nel 2018 siamo sbarcati negli Stati Uniti con la nostra sister company americana ARtGlass US, che sviluppa soprattutto la parte tecnologica, e oggi siamo l’azienda leader nel settore della realtà aumentata per il turismo, la cultura e non solo. Con la nostra piattaforma si possono creare storytelling ed esperienze su tutti i tipi di dispositivo, dagli smartglass agli smartphone".

A Monza tecnologia e materie umanistiche si incontrano: qui lavora un team di una quindicina di persone (con due neo-assunti) fra esperti di creazione di contenuti multimediali, sviluppatori, multimedia designer, archeologi, videomaker, 3D modeler ed editor che realizzano i prodotti in collaborazione con privati e amministrazioni pubbliche. Due le sfide più avvincenti. "Quella del turismo inclusivo e democratico", spiega Scuderi, alludendo alla possibilità di portare chiunque “sul posto“, a Monza a Pompei, grazie alla tecnologia. E quella di ricostruire il tessuto che un tempo legava luoghi minori, come i quartieri di Milano (il progetto col Comune ha vinto il bando Innova Cultura di Fondazione Cariplo e UnionCamere), o i cinque siti archeologici situati lungo i fiumi Tevere e Paglia, dove civiltà etrusca e romana si incontrano, in un progetto presentato in questi giorni. "Due siti si visitano con gli occhiali multimediali e gli altri con la realtà aumentata, inquadrando un Qr code. Un altro esempio dei progetti sviluppati a Monza è il Museo del terremoto di Messina, che ha consentito di recuperare in 3D il 50% della città distrutta. Ma già un’altra sfida è dietro l’angolo: "Andremo a ricostruire al Museo di Storia Naturale di Milano il famoso megaterio, l’animale di cui dopo l’incendio è rimasto un frammento".