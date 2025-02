Monza, ruba alcolici in un supermercato e prova a scappare a bordo di un autobus: arrestato

Monza, 8 febbraio 2025 – Era già salito su un pullman con la refurtiva quando il mezzo è stato bloccato, ancora con i passeggeri a bordo e il ladro è stato arrestato.

Mercoledì pomeriggio, alle 16.18 circa, un equipaggio di poliziotti della Questura di Monza in servizio di controllo straordinario del territorio è stato inviato dalla Centrale Operativa in via Buonarroti al supermercato Aldi in quanto era stato segnalato un furto commesso da parte di un cittadino extracomunitario.

I poliziotti non appena giunti sul posto, hanno notato che un uomo corrispondente alle descrizioni fornite era inseguito e giunto alla pensilina in via Borgazzi era salito a bordo di un autobus di linea, il Nr. Z221 fermo allo stallo. I poliziotti allora fanno fermato l’autobus e bloccato definitivamente l’uomo, un cittadino marocchino di 52 anni, gravato da numerosi precedenti per rapina e furto, nonché arrestato più volte per i medesimi reati. All’interno dello zaino, gli agenti hanno trovato diverse bottiglie di alcolici del valore di circa 45 euro che l’uomo aveva sottratto dall’esercizio commerciale per poi oltrepassare le barriere antitaccheggio senza pagare.

Il 52 enne, irregolare sul territorio nazione e senza fissa dimora, è stato tratto in arresto per il reato di furto aggravato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Monza. Processato per direttissima, l’arresto è stato convalidato e considerata la irregolare presenza in Italia, il Questore di Monza e della Brianza ha adottato il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

Nella serata del 6 febbraio un albanese 39enne a seguito della dimissione dal carcere di Monza, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti per associazione per delinquere per furti e ricettazione, a seguito dell’udienza di convalida del provvedimento di accompagnamento immediato in frontiera emesso dal Questore di Monza e della Brianza è stato rimpatriato nel paese di provenienza con l’accompagnamento alla frontiera aerea di Malpensa da parte dei poliziotti della Questura di Monza e della Brianza .

Dall’inizio dell’anno nell’ambito dei controlli straordinari del territorio sono state identificate 369 persone, di cui 75 stranieri extracomunitari, e sono stati allontanati dal territorio della provincia 58 cittadini stranieri extracomunitari irregolari.