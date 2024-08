Monza, tenta di rubare una maglietta a La Rinascente e aggredisce le guardie che provano a fermarlo: arrestato 22enne

Monza, 22 agosto 2204 – Sperava di non essere visto e di riuscire a rubare una maglietta a La Rinascente, ma le guardie hanno subito notato il suo atteggiamento sospetto e lo hanno tenuto d’occhio. Così, una volta arrivato alla cassa per pagare una tovaglia, è stato fermato per i controlli. Aveva indosso una tshirt Lacoste che poco prima aveva provato in camerino e dalla quale aveva tolto l’antitaccheggio. L’uomo ha aggredito le guardie tentando di fuggire. Ma è stato fermato dagli agenti della questura di Monza, intervenuti subito sul posto.

La vicenda risale al pomeriggio di ieri, martedì 21 agosto, nell’ambito dei servizi estivi finalizzati al controllo del territorio e alla prevenzione dei furti. Secondo quanto ha riferito la questura, un giovane di 22 anni – italiano, senza fissa dimora e con precedenti – ha tentato di rubare una maglietta Lacoste. Entrato a La Rinascente avrebbe preso 3 tshirt e si sarebbe recato nel camerino per provarle. Avrebbe poi rotto il dispositivo antifurto di una delle magliette e l’avrebbe indossata. Uscito dal camerino ha poi preso una tovaglia dal costo irrisorio e si è diretto alla cassa a pagare. Terminata l’operazione di pagamento, il giovane ha così oltrepassato le casse con addosso la maglietta precedentemente sottratta.

Ma, poiché il suo atteggiamento aveva destato sospetto nelle guardie di sicurezza del centro commerciale che ne avevano seguito tutte le mosse, il 22enne è stato fermato per un controllo non appena uscito in strada. Per sottrarsi dalle guardie e darsi alla fuga, il giovane le ha aggredite strattonandole, spingendole e sferrando alcuni pugni e calci. Nel frattempo è riuscita ad arrivare la Polizia di Stato che ha bloccato il ladro prima che riuscisse a scappare.

Il 22enne è stato arrestato per il reato di rapina impropria e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Monza ai fini della convalida dell’arresto e del giudizio direttissimo, a seguito del quale il giovane, giudicato secondo il rito abbreviato, è stato condannato a 8 mesi di reclusione e 100 euro di multa, con pena sospesa. Inoltre, nei confronti del 22enne residente in provincia di Milano il Questore di Monza e della Brianza ha emesso anche la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal comune di Monza.

