Furgone si ribalta allo svincolo. Un ferito grave

Grave incidente ieri lungo l’A36, in direzioneA8 SS35, nelle vicinanze del cavalcavia in corrispondenza dell’uscita di Lentate sul Seveso. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 13 precisamente all’altezza dello svincolo tra la Milano-Meda e la Pedemontana. Secondo le prime informazioni, un furgone si è ribaltato dopo essere finito contro un ostacolo, per poi finire sulla carreggiata. Sul posto sono immediatamente accorsi i vigili del fuoco, una pattuglia della polizia stradale di Busto Arsizio, un’auto infermieristica e un’ambulanza. Il conducente del furgone, un uomo di cui non sono ancora note le generalità, secondo quanto riferito da Areu ha riportato un grave trauma cranico, al volto e al torace. Dopo le prime cure sul posto da parte dei sanitari, il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di Como.

Son.Ron.