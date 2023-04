Furgone sbaglia manovra e travolge un balcone

Singolare incidente ieri all’alba lungo via Italia dove un furgone, passando rasente alle case, ha dato un colpo tanto forte a un balcone da spaccarne i due supporti in granito e far crollare parte della struttura in strada. Il furgone doveva rifornire di merce il minimarket Pam prima dell’apertura. Non è chiaro con quale manovra il mezzo sia arrivato a urtare il balcone dell’abitazione a fianco al minimarket, ma fatto il danno l’autista ha atteso l’intervento della Polizia locale per i rilievi, mentre il Comune ha chiuso con transenne per il rischio di crollo del balcone.