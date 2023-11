Fuori pericolo il giovane operaio folgorato, le indagini proseguono

Migliorano le condizioni del giovane tecnico di Conselice folgorato da una scossa elettrica a 380 volt, mentre installava un macchinario allo scatolificio Felice Dania di Burago, martedì mattina. Il 22enne non è più in pericolo di vita, la conferma, ieri, nell’ultimo bollettino medico. Le ore più difficili sono alle spalle, dopo il drammatico infortunio all’interno del capannone di via Galvani, dove il ragazzo con un diploma di specializzazione ottenuto con il massimo dei voti e ora dipendente di una ditta del Ravennate, la Pentatech, stava posando una nuova linea per l’imballaggio. L’immediatezza dei soccorsi ha permesso di strapparlo alla morte. Ai tecnici dell’Ats spetta chiarire il motivo della tragedia avvenuta all’inizio dell’orario di servizio. L’impianto al quale il romagnolo lavorava doveva essere isolato dall’alimentazione, per potere operare in sicurezza. L’indagine chiarirà. Al lavoro anche i carabinieri di Vimercate.

Bar.Cal.