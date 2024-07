Fuoco in cucina. Incendio e paura in un’abitazione

Tutto è partito dalla cucina. Si conosce il luogo, ma non le cause, forse un banale un ritorno di fiamma, forse il cortocircuito di un elettrodomestico. Era il pomeriggio di martedì quando il fuoco si è propagato nella cucina al primo piano di un appartamento in via Tosi, fra il centro e il Parco di Monza, al quartiere Libertà. Erano le 16.30 quando fumo e fiamme hanno scaternato la paura. Le squadre del Comando di Monza e Brianza dei vigili del fuoco sono intervenute immediatamente sul posto per domare le fiamme di un incendio che si è sviluppato all’interno dell’appartamento.

Le squadre giunte sul posto hanno messo immediatamente in sicurezza le persone che erano ancora presenti nello stabile, visto che qualcuno era già uscito autonomamente, e hanno estinto l’incendio prima che il fuoco si potesse propagare all’intero appartamento.

Sul posto sono interveuti ldiversi mezzi: ’autopompa, l’autoscala e l’autobotte dalla sede centrale di Monza e il carro soccorso da Desio.

Presenti anche il personale sanitario di AREU e forze dell’ordine. Non risultano per fortuna coinvolti feriti.

Da.Cr.