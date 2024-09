Fuga nella notte per evitare l’etilometro

Nel primo fine settimana di pattuglie sovracomunali serali, gli agenti in servizio hanno dovuto fare subito i conti con un tentativo di fuga e un inseguimento per le vie di Limbiate e Bovisio Masciago, fino a bloccare l’automobilista, risultato ubriaco.

È stata una notte movimentata quella tra venerdì e sabato per il servizio di pattugliamento straordinario serale che ha visto impegnati uomini e mezzi dei comandi di Limbiate, Seveso, Meda, Cogliate, Bovisio Masciago e Varedo. Verso le 23.30, gli operatori hanno avvistato una Volkswagen Polo in avvicinamento e si stavano apprestando a bloccare la vettura. Ma l’uomo alla guida, anziché fermarsi, ha scelto la fuga, accelerando e tentando di seminare le auto della Polizia locale che si sono subito messe all’inseguimento. L’inseguimento è durato alcuni chilometri tra i territori di Limbiate e Bovisio Masciago, per concludersi ancora a Limbiate, dove l’auto in fuga è stata bloccata. Alla guida c’era un uomo di 30 anni, residente in zona, trovato in stato di ebbrezza confermato da due verifiche dell’alcol test. Nei suoi confronti è scattata la denuncia penale, oltre ad una serie di sanzioni per guida pericolosa, guida in stato d’ebrezza, con il contestuale fermo amministrativo dell’auto. Nella stessa nottata sono stati più di 100 i veicoli fermati e controllati dalle pattuglie sovracomunali. Effettuati due sequestri amministrativi, anche per mancata copertura assicurativa. Sono stati 45 gli alcoltest effettuati. A Seveso sono state contestate anche due violazioni per non ottemperanza all’ordinanza anti malamovida. Il progetto di pattuglie sovracomunali serali per la sicurezza proseguirà fino a fine novembre con diversi interventi “a sorpresa“.

Ga.Bass.