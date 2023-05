Fuga dalle urne a Nova L’appello dei candidati

di Veronica Todaro

Un appello bipartisan contro la fuga dalle urne. Lo hanno lanciato ieri i due candidati rimasti in gioco per conquistare la poltrona più importante della città, Elena Maggi e Fabrizio Pagani.

I quali hanno dato il buon esempio recandosi subito alle urne.

Del resto alle 12 di ieri aveva votato soltanto l’11,1% degli aventi diritto: dei 18.047 cittadini chiamati alle urne, ai seggi si sono presentate 2004 persone. Un dato di poco inferiore all’affluenza registrata il 14 maggio alla stessa ora, quando a votare era andato l’11,47%. E non è andata meglio nelle ore successive, con il 28,82% alle 19 e 35,86% alle 23.

"C’è tempo fino alle 15 di lunedì (oggi per chi legge, ndr) per votare – sottolinea la candidata della coalizione di centrodestra Elena Maggi –. Diamo il nostro contributo". "Avete ancora tempo per poter esprimere un voto di democrazia – l’appello simile del candidato del centrosinistra Fabrizio Pagani –. Andate a votare". Al primo turno, due settimane fa, per soli 54 voti è sfumato il sogno di Fabrizio Pagani, sindaco uscente, di essere rieletto già al primo turno: si è fermato al 49,39% di preferenze. Con quattro liste a sostenerlo, Partito Democratico, Vivere Nova Pagani Sindaco, Nova Oggi e Domani, Cuore a sinistra per Nova, Pagani ha ottenuto 4.351 voti, 800 in più rispetto a cinque anni prima. A ruota per il centrodestra la sfidante Elena Maggi, sostenuta da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, con il 41,97% di preferenze ottenute, 3.697 voti. Il 21 maggio poi è stato ufficializzato l’apparentamento con la lista Noi con Andrea Romano sindaco, che due settimane fa ha ottenuto 761 voti, pari all’8,64% delle preferenze. Chissà se l’apparentamento ora cambierà le carte in tavola. Sarà proprio Romano l’ago della bilancia al ballottaggio? Si vota fino alle 15 di oggi: 24 le sezioni tra via Biondi, via Fiume, via Mazzini e via Venezia.