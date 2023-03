Fuga dalla Reggia vuota Ora chiude anche il bar Distributori automatici al posto dei camerieri

di Martino Agostoni Una reggia vuota, con un’offerta di proposte culturali ridotta ai minimi termini, e da qualche settimana senza neppure un servizio base di accoglienza e ristoro. Tanto che per i turisti o i visitatori che raggiungono Monza in questi primi giorni di primavera per fare un giro nella Villa Reale non c’è possibilità neanche di prendere un caffè, il gestore del bar al piano terra della reggia ha chiuso l’attività da qualche settimana, e anche solo per bere un po’ d’acqua bisogna arrangiarsi o col rubinetto nei bagni oppure cercando la fontanella più vicina nei Giardini Reali. Mentre per quanto riguarda il programma di iniziative in questo periodo di ripresa del turismo e di gite fuori porta, la Villa Reale presenta un programma con un’unica mostra (quella sui Macchiaioli negli spazi del Serrone) che non è allestita nei piani nobili altrimenti sarebbe chiusa in settimana, mentre all’interno della reggia ci sono due ospitate temporanee come la 40esima mostra sull’illustrazione per l’infanzia “Le Immagini della Fantasia“ per un mese nel Belvedere e la preview di “Reggia Contemporanea“ con 24 opere di design che anticipa un progetto che verrà sviluppato nei prossimi mesi in collaborazione col Quirinale. E il tutto,...