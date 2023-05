Frontale tra moto e autocarro a San Fruttuoso: ferito un ragazzo. Grave al San Gerardo

Un altro incidente. Un altro diciassettenne ricoverato in codice rosso. Nella notte il terribile schianto a Seregno, nel primo pomeriggio di ieri lo scontro fra una moto e un autocarro. E un ragazzo di 17 anni residente a Monza - S.D. - è stato portato in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo. Illeso, invece, il conducente dell’autocarro.

L’incidente è avvenuto alle 14:10 lungo la via Baradello all’intersezione con via Caduti di Nassiriya, nel quartiere di San Fruttuoso verso il confine con la Taccona di Muggiò. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia locale, si è trattato di uno scontro frontale-laterale sinistro tra l’autocarro e il motorino su cui viaggiava il diciassettenne.

Il ragazzo, nato e residente a Monza, è caduto violentemente a terra. Immediati i soccorsi, chiamati dall’altro conducente rimasto coinvolto, un uomo di 56 anni originario di Monza, ma residente a Muggiò.

Sono intervenute un’ambulanza della Croce Rossa e un’automedica: il personale medico ha soccorso il diciassettenne prima di accompagnarlo in condice rosso al pronto soccorso del San Gerardo. I vigili hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente e raccolto - per il momento - la versione del conducente dell’autocarro per cercare di chiarire l’esatta dinamica dello scontro ed accertare eventuali responsabilità.