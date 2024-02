Frigerio Viaggi stacca altri due biglietti per il podio. Moruzzi e Bottarelli senza rivali al Gp d’Inverno

Doppietta Frigerio Viaggi. Di nuovo, per la seconda volta. Dopo l’esordio vincente della scorsa settimana, la formazione di Giussano concede il bis nella seconda tappa del Gran Premio d’Inverno per cicloamatori svoltasi a Garlasco, in provincia di Pavia. Francesco Moruzzi e Silvano Bottarelli si sono spartiti equamente vittoria e piazza d’onore con facilità disarmante. Ci sono altri quattro atleti della Frigerio Viaggi Jo.We SLP piazzati: quinto Carlo Solcia, medesimo risultato lo ha ottenuto Filippo Beoni nella propria categoria, settimo Roberto Orlando, ottavo Angelo Panzera. In due occasioni il team di Giancarlo Frigerio è dunque andato a segno. E non intende fermarsi. Uno strapotere totale quello della società giussanese, perché Moruzzi e Bottarelli hanno prodotto lo sforzo decisivo nella volata a ranghi compatti: Moruzzi è sembrato più forte e ha vinto con merito, ma di fatto c’è stata anche la notevole progressione di Bottarelli. Alle loro spalle Davide Primieri ha completato il podio. Da sottolineare, inoltre, la quinta piazza di Solcia a conferma di un momento di condizione eccellente di tutta la compagine di patron Frigerio che festeggia in parallelo, con l’altro team Full Gass di cui è primo sponsor, anche la vittoria di Paolo Giaimo a Carpignano Sesia nel Novarese.

Danilo Viganò