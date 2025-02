Freedom Radio, dove il tifo è speciale. Cori, striscioni e sfottò protagonisti

Sul far della sera, quando la centralissima piazza Roma si svuota, due vetrine si illuminano di musica, cinema, curiosità. È Freedom Street Radio, un Ente del terzo settore che opera a Brugherio in piazza Roma 2, creata nel 2022 e operativa come radio web. Al lunedì, ogni due settimane, dalle 20 alle 21, la radio ideata da Franco Sità e Massimiliano Balconi si fa portavoce del mondo degli ultras, da questi giorni ospite ogni volta di un bar o di un locale diversi del centro di Brugherio.

Un modo per far vivere la città e i locali di Brugherio anche alla sera: i locali in questione, resi noti di volta in volta, diventeranno punto di aggregazione per l’occasione, volano per i commercianti e presidio di controllo sociale, quando le vie si svuotano. Freedom Street radio ha ospitato i protagonisti della curva di Inter, Milan e Monza, raccontandone caratteristiche, cori e coreografie. "Ma da qui in poi - anticipa Balconi, uomo d’azienda, assessore ai Lavori pubblici - ci occuperemo anche dei tifosi delle squadre non di primo livello. È facile essere tifosi della Serie A, più difficile sostenere squadre che fanno meno clamore".

Ogni lunedì Balconi e il suo socio Franco Sità, racconteranno l’esito delle partite dalla domenica dal punto di vista degli ultras: gli striscioni più belli, i cori più buffi e le coreografie più studiate. L’idea nasce da Balconi, interista storico e da Sità, genoano altrettanto storico. "Ho frequentato la curva dell’Inter da quando avevo 14 anni - racconta Balconi - in casa e in trasferta. Ho la passione per la tifoseria, gli scherzi e gli sfottò. Vogliamo raccontare gli aneddoti su come nascono i cori e le coreografie per i derby, organizzate con cura la settimana che precede la partita in capannoni defilati, lontani dagli occhi degli avversari".

Il mondo del web è insidioso e la tifoseria attira anche l’esercito degli odiatori seriali: "non è una trasmissione per parteggiare per una squadra piuttosto che un’altra, noi raccontiamo aneddoti e valori positivi di solidarietà e fairplay, nonostante la rivalità. La curva dell’Inter ha fatto raccolte di giocattoli per i bimbi in difficoltà, quella del Monza per il Centro Mamma Rita, oltre a rendersi disponibile per la consegna pasti durante il periodo del Covid. Per il momento non si sono inseriti haters".

Freedom Ets ha avviato un programma di formazione e creazione di due programmi radiofonici condotti e gestiti da ragazzi disabili della Cooperativa Sociale il Brugo di Brugherio.