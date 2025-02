Fra lirica e musica classica. Omaggio a Mozart e Puccini

Brani di Mozart e Rachmaninov, pagine di Schumann e Clara Wieck, pezzi di Puccini e altro ancora, tra canto e pianoforte. Due appuntamenti intriganti per gli appassionati di classica e lirica. Sono quelli che si terranno nel weekend a Vedano, negli spazi della Sala della Cultura di via Italia. Sabato alle 21 ci sarà il recital pianistico e liederistico dal titolo “Chaises Musicales“, con il Duo Clavinvova formato dal pianista Andrea Canino e dalla pianista e soprano Aileen Wang. Nella prima parte, per pianoforte e voce, verrà proposto un repertorio di lieder tratto dalle raccolte di Clara Wieck e Robert Schumann; nella seconda parte ci si muoverà invece tra musiche di Mozart e Rachmaninov eseguite da pianoforte a quattro mani. Ingresso libero. L’evento è organizzato dal Tavolo Giovani Vedano e dal Comune. Domenica alle 16 associazione Rebelot e Comune daranno vita a “Giacomo Puccini - Quadri di vita e di musica“, un omaggio al grande compositore in occasione del centenario della morte: sarà un dialogo tra Luciano Tellaroli, che racconterà vita e opere di Puccini, e il pianista Luigi Palombi (foto) che ne suonerà alcuni brani. Sempre domenica, a Lissone, alle 15 e alle 16.30 in biblioteca i saggi musicali dell’Associazione Musicale Lissonum, con le esibizioni degli allievi dell’Amusli. Ingresso libero.

F.L.