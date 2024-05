Fra i due poli c’è il terzo incomodo. Claudio Trenta sfida Morisi e Vintani

Saranno in tre a contendersi a Barlassina la poltrona da sindaco, che è stata per due mandati di Piermario Galli. In campo stavolta ci sono Daniela Morisi Parravicini, che è assessora uscente ai Servizi sociali, ha 62 anni ed è stata impiegata nel settore dell’editoria farmaceutica; Paolo Vintani, 66 anni titolare di farmacia; e Claudio Trenta, 71 anni, pensionato. Daniela Morisi è la candidata indicata da Insieme per Barlassina, lista civica di area centrosinistra che rivendica con orgoglio i 25 anni di governo del paese e che punta sulla continuità amministrativa. "Voglio continuare a costruire una Barlassina generosa, accogliente e che non lascia indietro nessuno, un paese ordinato e dove sia bello crescere figli e nipoti", ha detto Morisi alla sua prima presentazione. "In 10 anni da assessore ho imparato a mettermi in gioco e a conoscere il territorio, il mio impegno sarà di portare avanti i progetti avviati, continuare a fare rete con le associazioni ed essere vicina a tutti". Sul fronte opposto, Paolo Vintani oggi è forte del sostegno dei 4 principali partiti del centrodestra: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, i cui simboli compaiono in quello col nome della lista, “Barlassina tradizione e futuro“. "Mi candido per proporre un metodo più aperto e capace di dialogare con i comuni circostanti e con gli enti superiori, cosa mancata in questi anni, finendo con l’isolarsi – dice Vintani –. Sono nato in piazza a Barlassina e qui ho sempre vissuto, voglio contribuire a far crescere il mio paese e conto di farlo con una squadra che ricalca il nome della nostra lista, unendo la tradizione con barlassinesi conosciuti e stimati da tanti anni e giovani che ne rappresentano il futuro".

Terzo incomodo Claudio Trenta, 71 anni, il pensionato diventato famoso per essere stato multato dopo avere riparato una buca ed avere vinto il ricorso davanti al giudice di pace. "Ho combattuto per anni contro il malgoverno e per questo sono stato definito l’unica opposizione del paese, anche se la mia non era opposizione ma senso civico e desiderio di migliorare", dice Trenta, che ha messo insieme la lista “Con Trenta per Barlassina“. "Siamo gente del popolo, volenterosa e tignosa. Desiderosa di lavorare per migliorare la gestione del paese".

