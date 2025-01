Foto, canzoni quadri e poesie per le donne

Al Centro civico LibertHub una mostra contro la violenza di genere con il Circolo Sardegna di Monza e Brianza. Ha tagliato il nastro inaugurale Giada Cangianu, responsabile degli spazi mostre, convegni e riunioni del circolo. "Speriamo che con questa mostra itinerante, appena terminata con successo anche a Monza Cederna, a San Rocco e a Vimercate – auspica Salvatore Carta, presidente del circolo – si possa contribuire a ridurre questa piaga sociale della violenza di genere". Nei 30 quadri ci sono foto e spunti di riflessione scaturiti da convegni e incontri con avvocati ed esperte del Cadom (Centro aiuto donne maltrattate) di Monza. Vengono citate canzoni, poesie d’amore, riproduzioni di quadri celebri e sequenze di film. Nella riflessione il circolo ricorda anche il numero di emergenza 1522.

"Crediamo che sia necessario puntare l’attenzione anche sugli uomini separati – suggeriscono i soci del circolo –, magari istituendo un numero ad hoc per loro, per esempio il 1523 e potenziando i servizi sociali, con psicologi a servizio degli uomini. Alla piaga sociale dei femminicidi, si aggiungono i suicidi di papà separati, arrivati ormai a 200 all’anno, su 4mila suicidi totali. Potenziando il supporto dedicato agli uomini, si potrebbe ridurre sia la piaga dei femminicidi sia quella dei suicidi maschili". La mostra sarà visitabile fino al 31 gennaio, poi si sposterà alla Biblioteca San Gerardo e a San Fruttuoso. Il Circolo Sardegna Monza e Brianza auspica per il capoluogo provinciale una serie di iniziative “Monza per la donna“ tutto l’anno, come già avviene a Vimercate.

C.B.