‘Forza Silvio, Monza è con te’: striscione della curva fuori dal San Raffaele

‘Forza Silvio, Monza è con te’. E’ quanto si legge su uno striscione firmato dalla curva Davide Pieri del Monza Calcio ed esposto fuori dall’ospedale San Raffaele di Milano dove è ricoverato Silvio Berlusconi, patron della squadra brianzola che ha portato per la prima volta in serie A.

Si tratta di una delle numerose testimonianze d’affetto che stanno arrivando in queste ore nei confronti di Berlusconi. In particolare, il 31enne Marco Macrì è partito in treno da Lecce per far sentire il proprio sostengo al cavaliere, portando un cartellone con la scritta ‘Forza Silvio, il Salento è con te’.