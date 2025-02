Forti e Liberi, futuro in sospeso. Il Comune attende i lavori ma la società (per ora) è ferma

Resta in bilico la situazione della Forti e Liberi. E questo nonostante le acque si siano parecchio mosse da due anni a questa parte per la ristrutturazione dell’impianto sportivo su viale Cesare Battisti. Il destino della sede della società, ora, dipende anche da se stessa. All’appello stanno mancando gli interventi per la sostituzione di serramenti, infissi e vetrate, per una spesa di 256mila euro a carico della società, che si sarebbero dovuti effettuare entro luglio e la cui scadenza è stata poi prorogata a fine anno. Ancora però nulla. Con il risultato che l’atto di transazione firmato da società e amministrazione due anni fa, per ora è disatteso. Intanto la concessione per il 2025 è stata confermata, ma se la situazione non verrà chiarita, anche legalmente, non si possono escludere scenari inediti, come la separazione della storica realtà sportiva dall’impianto con cui vive in simbiosi dal 1878. Certo, questo sarebbe il più apocalittico degli esiti. Anche perché la società fa sapere che ci sono delle ragioni valide per cui non ha ancora ottemperato ai lavori. Mercoledì ci sarà un incontro tra vertici societari e rappresentanti del Comune. C’è da dire che la cifra pare impegnativa per una società sportiva oggi come oggi. "Ma se tale è da considerarsi, perché allora la società ha voluto firmare l’atto di transazione? – osserva l’assessora allo Sport, Viviana Guidetti –. Quantomeno poteva dare il segnale di iniziare a investire una parte di essa per cominciare a sostituire i primi infissi. Invece per ora registriamo un’inadempienza". In ogni caso, le premesse perché ci sia una svolta in senso positivo, ci sono. Già nel 2023 si sono realizzati i lavori del Comune sul palazzetto di basket. Il secondo lotto del Comune (per circa 200mila euro) prevede quest’anno altri interventi per l’ammodernamento degli impianti elettrici e la messa in sicurezza sia della palazzina storica (con la palestra di ginnastica) che del palazzetto di basket.

La società intanto continua a brillare a livello sportivo. "Siamo cresciuti nel basket - commenta il presidente Alessandro Riva -. Ma continuano ad andare bene anche ginnastica ed atletica. A livello sportivo andiamo bene, mentre sulla questione struttura confidiamo molto nel confronto con l’amministrazione, vogliamo arrivare a una soluzione insieme a loro".

A.S.