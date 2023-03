Forbici, spazzola e creatività In tre nella “bibbia” dei parrucchieri

Fucci Hair Monza e Stefano Conte di Monza, Noir 05 di Usmate Velate sono i tre parruchieri brianzoli selezionati nella Top hairstylist d’Italia, la Guida ai Migliori Parrucchieri d’Italia. Nella selezione oltre alla bravura tecnico-artistica, sono stati considerati l’innovazione apportata all’interpretazione di nuovi stili e tendenze della moda capelli, ma anche l’ambiente e l’accoglienza. Entrando nel salone Noir 05 di Eros Foramiglio si aprono le porte ad una realtà dinamica e brillante. La continua formazione firmata Aldo Coppola unita all’esperienza sul campo lo rendono uno degli hairstylist più apprezzati e conosciuti della zona. Insieme al suo team, è specializzato in tecniche di taglio e di colorazione originali. Offre una consulenza a 360° e trattamenti tricologici curativi per salva guardare il benessere di cute e capelli. Fucci Hair Monza è un luogo dove recarsi non solo per tagliare e acconciare i capelli, "ma uno spazio relazionale fatto di accoglienza, rituali benessere e massima sinergia", lo descrivono Alberto Fucci e Claudia De Luca, consapevoli che i capelli sono uno strumento d’attrazione e veicolo di un messaggio. I rituali di benessere per viso, cute e capelli sono effettuati utilizzando brand ecosostenibili.

A pochi passi dal Duomo di Monza si trova, invece, il salone di Stefano Conte, stilista e direttore artistico di Fanola, creatore di immagini e di stili. Ha curato i look delle star più importanti del mondo televisivo, radiofonico e musicale. Esprime il suo talento in acconciature uniche, tagli e colori all’avanguardia e make-up perfetti; spazia dal bigodino cotonato, ai colori maculati, passando dal punk al rock.

Cristina Bertolini