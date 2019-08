Monza, 31 agosto 2019 - La città si fa bella per la settimana del Gran Premio e quest’anno torneranno a funzionare anche le fontane nelle piazze. Elementi di arredo urbano, decori per il centro storico e monumenti cittadini che da tempo danno un brutto spettacolo perché in condizioni di degrado, senza acqua, rotte, sporche e quindi spente per non peggiorare la situazione. Ma dalla prossima settimana sarà ultimato l’intervento per riattivare le 11 principali fontane cittadine (piazza Castello, largo Mazzini, via D’Annunzio, piazza Trento e Trieste, piazzale della Stazione, via Cortelonga, piazza Roma, via Gaslini, viale Sicilia, piazza Bonatti e piazza Indipendenza). Un lavoro da 60mila euro affidato alla ditta Arch-Edil di Bareggio che non solo riporterà l’acqua a zampillare ma che proseguirà anche con successivi interventi di controllo, pulizia periodica e riparazione di nuovi guasti. Per le 11 fontane sono state ultimate le pulizie e sono state sostituite tutte le apparecchiature guaste come i filtri e i sistemi di pompe.

«Il patrimonio delle fontane in città, che si trovano quasi tutte al centro delle nostre piazze rendendole più belle e più vive, è molto esteso e quindi necessita di manutenzioni continue sia edili che impiantistiche, oltre che di carattere elettrico e idraulico», spiegano il sindaco Dario Allevi e l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Villa. Tra gli interventi più attesi ci sono la pulizia e il recupero della grande vasca con cascatelle nei giardini di fronte alla stazione e il restauro della “Fontana delle rane” in piazza Roma, la cosiddetta Sirenetta a fianco all’Arengario che è l’unica fontana sotto tutela della Soprintendenza dei Beni Architettonici, realizzata nel 1932 dallo scultore friulano Aurelio Mistruzzi che ha riprodotto la leggenda di Dagoberto, nipote del re Teodorico, e Amira, la bellissima principessa delle rane.

La manutenzione delle 11 fontane ora prevede controlli regolari sul loro funzionamento e, in caso di segnalazioni o richieste, interventi entro sei ore. Ogni settimana squadre dedicate provvederanno a rimuovere foglie e tutto ciò che viene gettato nelle vasche, mentre verranno fatte analisi periodiche dell’acqua con somministrazione di prodotti antialghe e anticalcare.