Fontana si espande, acquisita Right Tight

L’indiana Right Tight Fasteners entra a far parte di Fontana Gruppo, che diventa il secondo produttore di bulloneria speciale in India. Con sei stabilimenti attivi in India, il colosso di Veduggio consolida la presenza nel Far East. L’affare è stato perfezionato nelle scorse settimane: Right Tight è specializzata nella produzione di bulloneria speciale ad alta resistenza, come dadi e bulloni. Con oltre quarant’anni di storia alle spalle, l’azienda porta in dote a Fontana cinque stabilimenti strategicamente localizzati sul territorio, che servono clienti nei settori automobilistico, agricolo, industriale ed edile.

L’accordo siglato con la famiglia Chhabra, che nei decenni ha saputo costruire una realtà di assoluto riferimento, la cui sede si trova a Nashik, nello stato del Maharashtra, si inquadra in un più ampio piano di rafforzamento della presenza di Fontana in Asia. Le attività di Right Tight Fasteners andranno a completare le operazioni che Fontana ha in India dal 2015, con una forza lavoro complessiva di 2.000 persone. "L’acquisizione di una primaria società indiana rientra nella nostra strategia da sempre volta alla localizzazione, ovvero a costruire in loco strutture e organizzazioni in grado di servire quegli stessi mercati - le parole del ceo Giuseppe Fontana (foto) -. L’India si configura come un’economia in crescita, di assoluto interesse per numeri e dimensioni".

Fondato nel 1952 a Veduggio, Fontana Gruppo è leader mondiale nella bulloneria di alta qualità. È presente con sedi e filiali in 32 località tra Europa, Americhe e India. Il fatturato è di un miliardo di euro.

Sonia Ronconi