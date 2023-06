Folk, rock e canzone d’autore Impegno e solidarietà sul palco

di Fabio Luongo

Il folk, il rock e la canzone d’autore, l’impegno e la solidarietà. E poi il jazz e le miscele con l’elettronica. La Brianza si riempie di musica, con concerti per tutti i gusti lungo l’intero fine settimana, mettendo in fila nomi importanti della canzone italiana come Cisco, Lorenzo Monguzzi, i Gang e gli Yo Yo Mundi.

Saranno proprio questi artisti ad animare la festa provinciale dell’Anpi e di Emergency in scena al Velodromo di via Sant’Eurosia a Cesano. Oggi alle 22 suonerà il cantautore Lorenzo Monguzzi, da sempre anima e voce dei Mercanti di Liquore, qui in veste solista con i brani del suo album “Zyngher“, in dialetto brianzolo, in un mix di musica d’autore, folk e recupero della cultura del territorio.

Domani alla stessa ora toccherà a Yo Yo Mundi, Gang e Daniela Tusa con lo spettacolo “La Primavera che sta per arrivare“, una combinazione di narrazione e concerto che intreccerà la storia del Novecento con le lotte sociali e ambientali dei giorni nostri, tra memorie personali e vicende del quotidiano, guidati da uno dei gruppi più importanti del folk rock italiano come gli Yo Yo Mundi e dalla band principe del rock sanguigno e militante, ovvero i Gang dei fratelli Marino e Sandro Severini.

Domenica, sempre alle 22, arriverà Cisco, alias Stefano Bellotti, cantautore ed ex voce dei Modena City Ramblers con il suo “Baci e abbracci tour“, un evento acustico fatto di brani che raccontano viaggi, esperienze e memoria.

A Biassono invece per tre giorni la faranno da padroni il rock’n’roll, il progressive e la nuova canzone d’autore, accanto al cibo da strada e alla solidarietà: in piazza Italia la Croce Bianca locale organizza il festival “Biassono streetfood“. Oggi alle 21 si esibirà la Bryan Kazzaniga Rock and Roll Family, domani sarà la volta dei Boma, storica rock band attiva dagli anni ‘60 e che si muove tra beat, progressive e rhythm and blues. Domenica doppio evento con i cantautori Marco Boccuto e Massimo Zuin.

A Sovico il palco del centro culturale teatro OppArt, in via Giovanni da Sovico, ospiterà oggi alle 19.30 il concerto acustico del Red Wires Duo, mentre domani alle 21 gli Mfs Switch Inside, formati da Marco Bianchi e Filippo Valnegri, proporranno la loro miscela di jazz ed elettronica, una costruzione di mondi sonori originali e dinamici su cui tessere improvvisazioni coinvolgenti. Domenica alle 18, infine, si navigherà tra pop e rock col cantautore e polistrumentista Mauro Pina.