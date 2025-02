Folgore nella tana del Sant’Angelo. La società paga il bus ai tifosi. In D giornata di scontri al vertice

Si prospetta in Serie D una domenica molto interessante per la lotta al vertice. Basti vedere gli incroci delle prime tre, più la Pro Palazzolo, per capire. Partiamo dalla Folgore Caratese attesa da una trasferta su uno dei campi più caldi del girone B. Azzurri di scena a Sant’Angelo Lodigiano e per contrastare il tifo che c’è al “Carlo Chiesa“ la società ha offerto il viaggio in pullman ai propri supporter.

E le altre? La capolista Ospitaletto è sicuramente quella con l’impegno più gravoso visto che se la vedrà a Sona con il ChievoVerona imbattuto nel 2025, mentre il Desenzano non troverà un ambiente amico alla Dossenina contro un Fanfulla in zona playout. Il derby bresciano Pro Palazzolo-Ciliverghe completa il quadro. La Folgore Caratese ha ripreso a correre forte e si troverà al cospetto di una squadra in crisi quasi nera visto che nel girone di ritorno ha vinto solo alla prima giornata e poi solo pareggi e sconfitte. Un leone ferito insomma e Carobbio lo sa bene. Il tecnico inquadra così: "Ci aspetta una partita insidiosa contro una squadra che sta raccogliendo meno di quello che merita. Ma che mi è sempre piaciuta, è organizzata, ordinata e ben allenata e che specie sul suo campo va forte. Noi dovremo controbattere proprio sotto questo punto di vista".