Folgore, assalto al ChievoVerona. Carobbio: "Ora dobbiamo reagire"

Un incidente di percorso (che ci può stare dopo 12 risultati utili consecutivi) o un segnale di flessione di cui tenere conto? Quale significato possano avere i cinque gol subiti dalla Pro Palazzolo nel turno infrasettimanale di mercoledì lo conosceremo già oggi pomeriggio con la Folgore Caratese impegnata nella tana del ChievoVerona di Sergio Pellissier. E il test non è probante, di più. Basti dire che nel girone di ritorno la formazione gialloblù ha sempre vinto: sei partite per un totale di 18 punti, percorso netto, e nonostante l’inizio di campionato da mani nei capelli ora la squadra veneta è tornata in zona playoff.

"È una squadra con grandi valori. Stanno benissimo, servirà una prestazione al 110% per batterli", spiega mister Carobbio dopo la rifinitura di ieri sotto la pioggia. "Siamo reduci da una sconfitta pesante, dovremo essere bravi a reagire. E reagire dopo una batosta del genere può rappresentare un nuovo trampolino di lancio". La società ha messo a disposizione un pullman per i tifosi. Dirige l’incontro in programma allo stadio Comunale di Sona il signor Piccolo di Pordenone.

Intanto si pensa già al futuro e si costruisce la squadra che sarà, indipendentemente dalla categoria, che sia C o D. Oltre a capitan Arpino, altri quattro elementi dell’attuale rosa prolungano la loro permanenza in Brianza. Chi addirittura per due stagioni come per i due attaccanti classe 2005 Federico Giugno (3 gol in questa stagione, tra cui quello da tre punti di Vigasio) e Francesco Lipari.

A suon di parate si è meritato già ora la riconferma per un altro campionato anche il portiere Daniel Salvalaggio che la Folgore quest’estate aveva prelevato dalla Fezzanese. Resterà un altro anno anche il difensore esterno Alessio Mazzone, pure lui del 2005. Proviene dal settore giovanile del Napoli.

Ro.San.