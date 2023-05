Sette fioriere danneggiate in corso Vittorio Emanuele: denunciata una diciannovenne

Monza – Noia, caccia al brivido facile, scarso rispetto per l’arredo urbano e la collettività? Qualche che sia il motivo di un atto del genere, una giovane monzese di 19 anni è stata identificata ieri notte, poco dopo le 3, perché accusata di alcuni vandalismi compiuti in corso Vittorio Emanuele, pieno centro della città.

Il raid

Secondo quando ricostruito dagli agenti delle volanti, intervenuti dopo essere stati inviati sul posto dalla sala operativa della questura, messa in allerta da alcuni cittadini che avevano notato la scena, la ragazza avrebbe fatto parte di un gruppo di giovani che si stava “divertendo” prendendo di mira l’arredo urbano di corso Vittorio Emanuele.

In particolare i quattro si sarebbero accaniti contro sette alte fioriere bianche, collocate sulla via dai commercianti per abbellire gli spazi davanti ai loro negozi. Buttati a terra, gli enormi vasi hanno riportato diversi danni.

La reazione

All’arrivo degli operatori la giovane, rintracciata nella vicina piazza Garibaldi, era sola, essendosi gli amici allontanati. Quando gli agenti le hanno contestato i fatti avvenuti nella strada vicina, si è scagliata contro di loro, ricoprendoli di insulti e contumelie. Da qui la denuncia con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

La ragazza, seppur appena maggiorenne, ha un lungo curriculum di accuse riguardanti episodi di disturbo della quiete pubblico e interruzione di pubblico servizio. È stata spesso “pescata” su autobus e treni a dare il tormento a dipendenti delle aziende dei mezzi pubblici e altri passeggeri. In questa occasione – oltre alla denuncia – le è stato notificato anche il cosiddetto avviso orale. Se persevererà in comportamenti del genere, potrebbe scattare la misura della sorveglianza speciale, che prevede, fra l’altro, l’obbligo di rimanere in casa dalle 22 alle 7.