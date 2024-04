Filosofia e satira al Tambourine. Anche Spinoza sale sul palco

Il folk da ballo, un intenso omaggio a Guccini, un’originale performance filosofica su Spinoza e la musica da ballare in cuffia. Concerti e spettacoli per una settimana senza soste al Tambourine di Seregno. Il circolo di via Carlo Tenca aprirà i battenti oggi alle 21.30 con un appuntamento della rassegna “Tambourine Folk“, con il fisarmonicista Saro Calandi che percorrerà i sentieri sonori del balfolk. Ingresso 5 euro con tessera Arci.

Domani la musica si fermerà per un giorno, per lasciare spazio, dalle 22, a Rick DuFer con “Le vite di Spinoza“, un curioso spettacolo che mette assieme filosofia e satira. Performer teatrale, scrittore, filosofo e divulgatore culturale, Rick DuFer - all’anagrafe Riccardo Dal Ferro - dopo la laurea in filosofia si è dedicato alla scrittura, alla creazione di vari podcast e al teatro: è autore di un romanzo e di una raccolta di racconti gotici, di saggi come “Spinoza e Popcorn“ che spiega le più importanti idee della filosofia analizzando film e serie televisive, nonché creatore del podcast filosofico “Daily Cogito“ da quasi 2 milioni di ascoltatori al mese. Oltre ad aver diretto la rivista accademica Endoxa, da anni gira l’Italia con seminari e con monologhi teatrali come “Seneca nel traffico“ e “Quanti giga pesa Dio?“. I suoi ultimi libri sono “Seneca tra gli zombie“ e “La parola a don Chisciotte - Cogitate scomode con personaggi impossibili“, irriverenti dialoghi immaginari con illustri personaggi letterari che mettono il dito nelle piaghe della nostra umanità, per provare a curarne le ferite. Lo spettacolo dedicato a Spinoza indaga i molti volti di questo pensatore eretico, reietto pieno di umanità, scomunicato, il cui spirito è sopravvissuto nei secoli incarnandosi dentro i corpi e le menti più diverse, scrittori, scienziati, filosofi, inventori, grazie a un pensiero che riesce a valicare i confini. Ingresso 10 euro con tessera Arci. Biglietti in prevendita su www.eventbrite.com. Venerdì alle 21 si riaccenderanno invece gli amplificatori del palco seregnese con “La Locomotiva - Omaggio a Francesco Guccini“, un concerto in cui il cantautore Teo Manzo ripercorrerà i brani più belli e importanti del “maestrone“ di Pavana, mettendosi sulle tracce di canzoni che hanno influenzato più di una generazione. Ingresso 5 euro con tessera Arci.

Sabato, infine, dalle 23 la silent disco di Amuse, con 3 dj che proporranno tre diversi generi musicali, tutti da ballare in cuffia. Ingresso libero, noleggio delle cuffie 6 euro.