Filo d’Oro, lezioni per diventare volontari

Al via a Lesmo i corsi di formazione per diventare volontari della fondazione. Ripartono i corsi base di formazione per i nuovi volontari della Lega del Filo d’Oro: una vera e propria esperienza formativa che permetterà di migliorare la qualità della vita delle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale. È possibile presentare la domanda di partecipazione ai corsi fino al 28 gennaio. (Per maggiori informazioni: www.legadelfilodoro.it).

Una risorsa fondamentale su cui utenti, famiglie e l’intera Fondazione possono sempre contare: sono i volontari della Lega del Filo d’Oro, “cuore pulsante” dell’Ente e parte integrate di quel filo prezioso che unisce le persone sordocieche con il mondo. Dal 1° febbraio cominceranno le lezioni. Le lezioni sono completamente gratuite e permetteranno agli aspiranti volontari di conoscere gli utenti, imparando a relazionarsi con loro, per comprenderne i bisogni, comunicare e supportarli nell’orientamento e nella mobilità.

"I volontari rappresentano una risorsa insostituibile e un pilastro fondamentale per tutte le attività che la Lega del Filo d’Oro porta avanti nei Centri e Sedi Territoriali presenti sul territorio nazionale" dichiara Rossano Bartoli, presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro. Il corso base si articolerà in lezioni teoriche online e in presenza e attraverso attività pratiche con gli utenti della “Lega”. Per aderire chiamare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 allo 039-6985800, oppure scrivere all’indirizzo volontariato.lesmo@legadelfilodoro.it.