Figurine in dono dall’Enpa a chi aiuta i mici

Una raccolta pappe ad hoc le colonie, organizza l’Enpa di Monza. Appuntamento per oggi all’OasiPet di via Milano. Dalle 9.30 alle 18.30 saranno presenti i volontari Enpa. L’iniziativa ha come scopo di raccogliere cibo soprattutto per i mici delle colonie feline ubicate sul territorio, censiti e sterilizzati dall’Enpa, reimmessi nell’habitat naturale (come previsto dalla legge) e seguiti e nutriti ogni giorno dai tutori. Serve cibo per gatti preferibilmente “umido” di media qualità in lattine da 400g, ideale per riuscire a sfamare numeri elevati di mici. Vanno bene anche le buste di umido da 85100g, più adatte per i membri della colonia più fragili o anziani. Chi dona potrà scegliere una delle figurine di ringraziamento che ritraggono alcuni dei numerosi gatti aiutati grazie alla raccolta.