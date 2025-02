Fiamme e paura. A fuoco il tetto di un palazzo

A fuoco un palazzo di tre piani. Venerdì notte a Seveso in via Attilio Confalonieri alle 2.50 i pompieri del Comando di Monza e Brianza sono dovuti intervenire per l’incendio di un tetto di un’abitazione di tre piani.

A bruciare sono stati circa 100 metri quadri di copertura, fortunatamente il rapido intervento delle squadre ha scongiurato l’interessamento di ulteriore copertura e dei pannelli fotovoltaici.

Le squadre hanno lavorato per più di tre ore, per poi fare rientro nelle loro sedi.

Sul posto sono intervenuti l’autopompa da Seregno, l’autopompa da Boviso Masciago, l’autoscala da Carate Brianza, il carro soccorso e l’autobotte da Lazzate.

Tanta paura, abitanti in mezzo alla strada ma per fortuna non risultano feriti.

Da.Cr.