Festival speciale a Monza: I Boschetti Reali ballano la Dance

Il Gran Premio è una grande festa che si celebra in mille volti dentro e fuori l’Autodromo con Monza FuoriGp. Già ieri in piazza Trento e Trieste è stato possibile seguire le prove e oggi si potrà vedere la gara dal maxischermo che attira tanti monzesi e visitatori, per condividere la passione per la Formula Uno. Ieri sera applauditissima Giusy Ferreri: da “Roma-Bangkok“ ai successi più recenti, ha acceso il pubblico con le sue canzoni.

Stasera si chiuderà ballando ai Boschetti Reali con l’Autpop Festival, il primo festival della musica con dj-set veramente speciali: nato da un’idea di Shorty e Matteo Perego, associazione FacciaVista e Il Veliero (che promuovono attività per i ragazzi autistici), l’evento regalerà un’esperienza emozionante, con dj famosi di Radio Deejay e M2O che si esibiranno sul palco assieme a ballerini e dj autistici, preparati per l’occasione da professionisti. Dalle 18 alle 24 saranno di scena Shorty, Walter Pizzulli, Mauro Miclini, Lrnz, Rino Sparacino, Lori B, Vittoria Hyde, tutti di Radio M2O. E poi Tato e Maurino di Radio Deejay, Dj Funky e Dj Marietto di Silver Music Radio.

La kermesse motoristica offre inoltre una vetrina per le tante associazioni sportive presenti sul territorio, che si presentano in piazza: dai pattinatori dell’Astro roller skating ai praticanti di arti marziali dell’Ssd Ronin Monza, dalla danza de Les petites etoiles all’atletica leggera dell’Atletica Monza, senza dimenticare fitness e ballo con Sb Fitness dance. C’è anche la musica di Radio Number One, mentre la Guardia di Finanza ha messo in esposizione veicoli operativi, mezzi e uniformi storiche da scoprire da vicino.

C.B.