Festival delle Geografie a Monza: le “Ragnatele” del Viaggio

Il Festival delle Geografie si svolgerà dal 21 al 24 settembre in Villa Camperio. Ma già venerdì è in programma al teatro Binario 7 di Monza una anteprima alle 19 con Dino Gavinelli, professore ordinario di geografia e presidente della Scuola di Scienze della Mediazione linguistica e culturale all’Università degli Studi di Milano, sul tema “Le nuove vie della seta tra percorsi locali e scenari globali“. Nel solco del tema scelto per questa edizione del Festival - “Ragnatele: Fili che connettono il mondo“ - si discuteranno le reti emergenti che collegano Asia ed Europa.

La serata verrà intervallata alle 21 da un dialogo tra lo scrittore azero Kamal Abdullah e lo storico italiano Franco Cardini sui “Manoscritti incompleti e geografie fantastiche“.

Interessanti gli appuntamenti legati al mondo della mobilità in Brianza: venerdì 22 settembre alle 17.30 si discuterà dei limiti e dei vantaggi del progetto di un trasporto pubblico gratuito; sabato 23 settembre alle 10 appuntamento con Massimo Confalonieri che racconterà l’esperienza brianzola di Corrocolguanto, il gruppo di plogging che sta conquistando il territorio; alle 10.30 appuntamento con Fiab Monza in Bici che parlerà della mobilità sostenibile; alle 15 torneo di debate dedicato a Pedemontana e sulla sua utilità per la Brianza ; domenica 24 settembre alle 15.30 aneddoti e storie delle ferrovie, le “Infinite strade della Vespa“, visite guidate a Villa Camperio e una mostra di immagini sulle “Città vissute“.

B.Api.