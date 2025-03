Festival “Bellezza della cura”. Spazio al film Amiche mai

Prosegue la seconda edizione de La bellezza della cura Film Festival, con il rinnovato impegno di proporre iniziative in cui il cinema è protagonista per sensibilizzare e coinvolgere le persone sul tema vitale del “prendersi cura”. La rassegna, proposta da numerosi partner – La Meridiana, Thuja Lab, associazione Mi prendo cura, NurSind Monza e Brianza, cooperativa Controluce, cooperativa Il Visconte di Mezzago, Capitol Anteo spazioCinema –, anche quest’anno propone film in anteprima focalizzati sui diversi aspetti della “cura” e seguiti da dibattito con gli autori. Le proiezioni (ospitate al cinema Capitol di Monza, all’Astrolabio di Villasanta, al Bloom di Mezzago e al CineTeatro del Paese Ritrovato a Monza), sono iniziate il 27 febbraio con la proiezione al Capitol di “Telenovela”, il film dello spettacolo teatrale de Il Paese ritrovato (il primo villaggio in Italia dedicato a persone con forme di demenza e sindrome di Alzheimer).

Il prossimo appuntamento è giovedì alle 21 sempre al Capitol con la proiezione di “Amiche mai”, a cui seguirà l’incontro col regista Maurizio Nichetti (foto). Presentato con successo al Torino Film Festival, la pellicola vede come protagoniste Angela Finocchiaro e Serra Ylmaz, rispettivamente una veterinaria dalla vita intensa e impegnata, e la badante che si prende cura del padre, fino alla sua improvvisa scomparsa. Biglietto 6 euro intero e 5 ridotto.

Alessandro Salemi