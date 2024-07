Festa proibita, discarica al Parco Gussi

Bottiglie, bicchieri di plastica, vetro, piatti. Tutto abbandonato per terra. Brutta istantanea del Parco Gussi a Vimercate "probabilmente dopo qualche festicciola", spiega il Comune.

Certo non la veste migliore per lo storico polmone verde che lambisce il centro. "Immagini che, purtroppo, immortalano un aspetto della nostra comunità", ancora dal Municipio. "Nonostante la cooperativa Buenavista, che ha in gestione lo spazio, si impegni ogni giorno nella cura e nel decoro dell’area, è importante la collaborazione dei cittadini: serve rispetto. Organizzare momenti privati di incontro è possibile secondo il regolamento del parco, ma è altrettanto doveroso lasciarlo in condizioni decorose". Se i rifiuti eccedono la capienza dei cestini – aggiunge Palazzo Trotti – "bisogna portarli a casa e differenziali in modo corretto". Per dare una mano alla cooperativa, l’amministrazione consegnerà altri contenitori per la raccolta dell’immondizia.

Bar.Cal.