Festa patronale del Crocifisso a Bovisio Masciago: bancarelle, prodotti tipici e giochi

Qualche evento è stato annullato a causa del maltempo ma l’organizzazione non si è data per vinta e oggi il clou della manifestazione, quando scoccherà l’ora di “Bovisio Masciago in Festa”, il tradizionale appuntamento della quarta domenica di settembre, animato grazie alla preziosa attività degli Amici della Mergasciada che fa da corollario alla festa liturgica del Santo Crocifisso. Dalle 9 alle 19 in via Marconi e via Roma mercatino dell’usato organizzato dai ragazzi alla riscoperta dei giochi tradizionali da cortile, i carri agricoli con i prodotti tipici della Brianza, la tradizione musicale con la presenza della banda, le specialità gastronomiche. Alle 12 l’aperitivo in piazza offerto dagli Amici della Mergasciada. Nel pomeriggio alle 15 esibizioni con Accademia Artedanza, ginnastica acrobatica Emerald e ginnastica militare oltre a varie esibizioni sportive. Inoltre i giochi con la Protezione civile nel parco di via Roma e l’esposizione dei mezzi in dotazione.

Saranno presenti anche l’associazione nazionale Carabinieri e la Croce Bianca sezione di Cesano Maderno. I commercianti di via Roma e corso Italia saranno presenti con i loro prodotti, sorprese e bancarelle, gli stand delle associazioni cittadine e l’esposizione di vespe. Per i più piccoli i laboratori con la scuola dell’infanzia Marangoni e la pittura dal vivo dell’associazione “Giocare con l’arte” di Caronno Pertusella. Negozi aperti in via Roma, corso Milano e corso Italia e bancarelle con prodotti tipici e curiosità. Ci sarà anche la possibilità di mangiare all’aperto grazie ai ristoratori locali. Non mancherà la tradizionale trippa degli Amici della Mergasciada da asporto.

Veronica Todaro