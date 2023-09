Festa dello Sport a Lesmo: dal calcio ai gruppi di cammino, come tenersi in forma

Festa dello Sport, prima edizione a Lesmo: domani società in vetrina al Centro sportivo. Ci sarà anche la nutrizionista per chiarire subito che l’attività aiuta a correggere stili di vita sbagliati e finisce per essere una delle colonne della prevenzione. Sotto i riflettori dalle 14.30 alle 18.30 tutta l’offerta di casa, Fc, Asd 2004, Dream Volley, Haka Birbe Rugbytots , Arte e spettacolo, Laedeximum e il Gruppo di Cammino. Per tutto il pomeriggio sarà possibile non solo scoprire le attività, ma anche provarle di persona. Al gala del benessere partecipa anche la scuola di musica “Ezio Bosso“ con laboratori per i ragazzi. Per tutti, giochi sull’alimentazione per raccogliere suggerimenti utili da adottare a tavola. Dritte per atleti e anche per chi ci prova per la prima volta, adulti e ragazzi, obiettivo "mantenere forma e salute". In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Bar.Cal.