Fermata automobile sospetta. A bordo un pusher di coca

Un’auto di spacciatori. Mercoledì scorso la polizia ha arrestato un cittadino extracomunitario per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Alle 16.15 una Volante, mentre percorreva Corso Milano in direzione della periferia, ha notato giungere da via Arosio una vettura sospetta con tre uomini a bordo. Gli agenti hanno deciso di effettuare un controllo e hanno invertito direzione di marcia, iniziando a seguire il veicolo a pochissima distanza, osservando attraverso il lunotto posteriore i movimenti dei soggetti all’interno dell’abitacolo. E uno dei passeggeri, notata l’auto della polizia, ha iniziato a chinarsi come a voler nascondere qualcosa. Fermata l’auto e identificati i suoi occupanti, il passeggero, un marocchino di 28 anni già conosciuto ai poliziotti per i suoi precedenti per spaccio e rapina, si è mostato in evidente stato di agitazione rifiutando di scendere.

E i poliziotti hanno notato del cellophane fra i sedili con dentro cocaina e un fazzoletto con un pezo di hashish. Le due sostanze erano del peso, rispettivamente, di 10,35 e 11,42 grammi. E addosso al passeggero, sono stati trovati 460 euro in contanti. L’altro passeggero, un tunisino di 26 anni, risultato irregolare, è stato portato al Cpr di Milano in attesa di espulsione. Verso il pusher arrestato è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora in Lombardia.

Da.Cr.