Fan fuori, in tribuna solo 200 Allenamento a porte aperte per le individualiste della Nazionale di ginnastica ritmica al PalaFitline con solo 200 spettatori ammessi. Seduta di controllo tecnico convocata dalla direttrice Emanuela Maccarani per valutare le ragazze in vista degli appuntamenti imminenti. Foto vietate e delusione per i tanti ammiratori rimasti fuori. Presenti campionesse come Sofia Raffaeli e altre senior.