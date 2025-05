Il rilancio della Fagianaia Reale: via al piano per il restyling da 2 milioni

Monza, 7 maggio 2025 - Si apre una nuova stagione di valorizzazione e rilancio per la Fagianaia Reale, gioiello ottocentesco del Parco di Monza. Il consiglio di gestione del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza ha approvato un nuovo accordo con la società Il Gedi Srl, concessionaria del ristorante Saint Georges Premiere, per la gestione e la riqualificazione della struttura. La firma definitiva è arrivata il 28 aprile: da semplice concessione si passa ora a un partenariato pubblico-privato, con oneri per circa 2 milioni di euro interamente a carico del privato. Il nuovo contratto, che avrà durata di sei anni con possibilità di rinnovo per ulteriori sei, prevede una formula già collaudata con il Golf Club Milano, situato anch’esso nel complesso monumentale della Reggia. Un modello che consente di garantire evidenza pubblica nella gestione dei beni, incoraggiando al tempo stesso investimenti privati per la conservazione e la valorizzazione.

Il concessionario si è impegnato non solo nella gestione del servizio di ristorazione, ma anche nella manutenzione straordinaria dell’edificio storico, costruito nel 1838 su progetto dell’architetto Giacomo Tazzini. Le opere riguarderanno l’accessibilità interna ed esterna, il restauro di coperture, facciate, serramenti e della veranda in alluminio e vetro. Saranno inoltre adeguati impianti elettrici e termici, introdotti sistemi di compartimentazione antincendio e realizzate nuove aree ludiche per i bambini. Si tratta di un progetto che coniuga tutela del patrimonio e fruizione pubblica, con interventi mirati a potenziare l’offerta culturale e gastronomica del Parco. Il canone annuo versato da Il Gedi Srl sarà di 152.000 euro, con percentuali aggiuntive sui ricavi: il 7,5% per introiti tra 2,2 e 2,6 milioni di euro, e il 13,5% per fasce superiori. L’inizio dei lavori è previsto entro sei mesi dalla firma, una volta ottenute le autorizzazioni da parte della Soprintendenza, del Comune di Monza e del Parco Regionale della Valle del Lambro. Il cantiere dovrà chiudersi nei sei mesi successivi, con il restauro completo della struttura. La Fagianaia Reale, situata nei pressi dei Mulini Asciutti e della Cascina Casalta, fu originariamente destinata all’allevamento dei fagiani per la Corte.

Tra il 1928 e il 1930 fu trasformata, su progetto di Pietro Portaluppi, in sede ristorativa per il Golf Club Milano. Dopo la separazione dal club, il ristorante ha assunto un’identità autonoma, diventando un punto di riferimento della ristorazione di qualità all’interno del polmone verde monzese. Ora si apre una nuova fase, che punta a un equilibrio tra eccellenza privata e bene comune. “Il lavoro svolto dal consiglio di gestione, dal personale del Consorzio e dai consulenti legali che hanno seguito giorno dopo giorno il percorso - commenta il presidente di Consorzio e sindaco di Monza, Paolo Pilotto rappresenta un ulteriore passo per garantire una gestione attenta dell’intero compendio del Parco e una fruizione adeguata e rigorosa da parte dei frequentatori”.