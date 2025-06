Faccia a faccia sul premio di risultato

Faccia a faccia in Assolombarda tra sindacati e azienda. Ieri, la dirigenza St e i metalmeccanici si sono trovati a discutere di premio di risultato. "Ma all’ordine del giorno avevano inserito anche il piano industriale, abbiamo chiarito subito che per noi la sede in cui se ne parla è il ministero", sottolineano Fim, Fiom, Uilm. Ai manager è stata chiesta "certezza sul premio 2025-2026". I massimali per i lavoratori "devono essere rispettivamente di 5mila e 5.500 euro".

"È stato un incontro interlocutorio – dice Pietro Occhiuto, segretario della Fiom-Cgil Brianza – ci hanno detto che vogliono inserire alcuni parametri. Noi abbiamo replicato che siano raggiungibili". È già stata fissata la data del secondo appuntamento: 11 giugno. A fine tavolo il Gruppo ha fatto sapere di "aver preso atto del rifiuto della controparte a discutere degli effetti del piano di ridisegno dell’infrastruttura manifatturiera".

Bar.Cal.