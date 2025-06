Milano e le acque. Un incontro storico

Al via un nuovo ciclo di incontri dal titolo “Capire il Nostro Territorio“, dedicati all’arte e alla storia a cura della Commissione Salute, Ambiente e Patrimonio Artistico dell’Ordine dei Medici di Monza e Brianza-OMCeOMB, coordinata da Maria Teresa D’Agostino. Si parte domani nella sala convegni di OMCeOMB (via G.B. Mauri 9 a Monza, 8.30-12.30), con Massimiliano David, professore di Archeologia all’Università La Sapienza di Roma. Terrà l’incontro “La costruzione di una città romana tra le acque: Milano da Komopolis a Metropolis“, per conoscere la trasformazione di Milano da grande villaggio a sede imperiale.

C.B.