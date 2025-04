Fabio Contento, "faremo la festa del judo per Libero Galimberti"

Ritorno al passato, al “suo“ passato. Perché Libero Galimberti, 80 anni da compiere il 25 aprile, per il suo compleanno ha deciso di tornare a calcare il “tatami“ dello Judo Club Ronin. L’appuntamento con la festa di compleanno è fissato a sabato 10 maggio. La società di via Savonarola fu appunto fondata da Galimberti: l’inaugurazione avvenne il 15 febbraio 1972. Libero, judoka di livello internazionale (fu terzo ai Giochi del Mediterraneo nel 1970, settimo ai mondiali nel 1971), riuscì a portare gli atleti della palestra monzese a competere per i traguardi più ambiti. Donata Burgatta e Diego Brambilla parteciparono nel 1996 alle Olimpiadi di Atlanta. Il Ronin, tra il 1985 e il 1994, si piazzò per otto volte in terza posizione ai campionati di italiani di judo a squadre. Un’impresa notevole, compiuta in un settore tradizionalmente dominato dalle società composte da militari. Di quel gruppo di judoka scatenati faceva parte anche Fabio Contento, 57 anni, una laurea in farmacia e una gran passione per questo sport. Talmente grande da ricevere nel 2014 il testimone da Libero Galimberti. Contento, cintura nera terzo dan, da allora è presidente del Ronin. Ma non è uomo solo da scrivania: insegna anche alle nuove leve i segreti dello judo. I tesserati ora sono 500 e praticano diverse discipline. "In pratica - spiega Contento - questo è un gesto di riconoscenza nei confronti di Libero, che ha creato tutto questo. Non a caso, è conosciutissimo sia a Monza, sia negli ambienti judoistici internazionali".

Gianni Gresio