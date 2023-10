Expo all’ultimo giorno. Settimana di successo

Ultimo giorno per poter visitare Expo Brianza, la fiera intercomunale dell’artigianato e del commercio che ha aperto i battenti il 23 settembre. E se il primo weekend ha fatto registrare un grande afflusso di visitatori, così come nel corso della settimana, grazie anche agli spettacoli (picco di presenze martedì sera per lo show comico), è già tempo di bilanci. "Siamo partiti benissimo, movimento nelle corsie dei padiglioni ce n’è, ovviamente di più il sabato e la domenica, ma questo rientra nella normalità delle cose. La cosa che più ci fa piacere è riscontrare come tantissime persone ci fermino tra gli stand proprio per esprimere la loro felicità del ritorno di questa manifestazione. Che è mancata tanto", sottolinea Marco Ronchetti, presidente dell’edizione 2023 di Expo Brianza. "Ci fa piacere ricevere i complimenti dei visitatori anche per come abbiamo strutturato i padiglioni; il giro è piacevole e la merce esposta è di gradimento" dice Ronchetti che promuove anche il nuovo modello di ristorazione, tutto all’aperto con i dodici truck food. "Sicuramente migliore rispetto al canonico ristorante al coperto degli ultimi anni. Basta vedere la gente ai tavoli la sera". Per la giornata di chiusura si torna al classico con il Parco Groane Day, il mercatino a chilometro zero con le aziende agricole del territorio che, nella “Sala Spettacoli”, esporranno e venderanno i prodotti tipici, dal miele ai frutti di bosco.

Intorno alle 11 lo spazio fieristico sarà invaso da centinaia di donne che parteciperanno alla “Passeggiata in Rosa” organizzata dal Comune di Varedo. Sono già oltre 450 le iscritte ma c’è tempo per farlo fino a pochi minuti prima della partenza (costo 5 euro). Il ritrovo è fissato per le 9.15 in piazza Caduti dell’Onu alla Valera. Alle 9.30 il via, da percorrere a passo libero circa 6 chilometri con arrivo presso i padiglioni di Expo Brianza a Bovisio Masciago dove sarà allestito un piccolo rinfresco e saranno estratti alcuni premi. Il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Insieme per Fily Onlus che si occupa del sostegno alla ricerca e all’assistenza dei bambiniragazzi colpiti da osteosarcoma e alle loro famiglie.