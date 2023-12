Espulso il ladro con 12 alias e due condanne

Una bici rubata al centro commerciale. Il borsello a un tassista a cui aveva chiesto una corsa. Pugni a un automobilista per strappargli un giubbino dal sedile. Un giovanissimo ladro, con 12 alias, che non disdegnava le rapine. E che ora sarà rimpatriato. Martedì, personale della Questura di Monza e della Brianza ha eseguito l’accompagnamento al Cpr di Roma di un marocchino nato nel 1999 irregolare. Lo straniero, entrato in Italia nel 2018 ancora minorenne, aveva fornito, nel corso dei diversi controlli di polizia, ben 12 diverse generalità ed era gravato da numerosi precedenti penali per ricettazione, rapina impropria, furto aggravato, furto, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Nonostante la giovane età, infatti, il cittadino marocchino era già stato condannato a pene detentive per due volte. Nel 2020 era stato arrestato per furto per aver rubato, in concorso con altri, un borsello a un tassista. Nel 2021 lo avevano arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali causate a un poliziotto. Era stato inoltre denunciato per aver tentato di rubare una bici in un centro commerciale. Nel 2022 la denuncia per tentato furto aggravato all’interno di un esercizio commerciale. Nel mese di giugno del 2023 per alcuni articoli di abbigliamento a Milano e per ricettazione di un telefono cellulare. A ottobre uera stato arrestato in un’auto picchiando il suo proprietario. Appena scarcerato, il questore ha adottato nei suoi confronti il provvedimento di collocamento al Cpr di Roma in attesa di espulsione.

Da.Cr.