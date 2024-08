Esplode un frigorifero. Due operai infortunati

Paura poco prima dell’ora di pranzo, in un ristorante esplode un frigorifero e due persone finiscono all’ospedale.

Un infortunio sul lavoro ha tenuto in apprensione ieri in via Trieste a Lissone.

Erano le 11.20 quando al ristorante Circo Loco le squadre del Comando di Monza e Brianza dei vigili del fuoco sono intervenute per un infortunio sul lavoro avvenuto all’interno dell’attività di ristorazione.

Per cause in fase di accertamento, due operai, una donna di 55 anni e uomo di 58, mentre erano intenti a eseguire dei lavori di manutenzione su un frigorifero, sono stati coinvolti da una esplosione.

Subito soccorsi dal personale Areu per delle ustioni su parti del corpo, sono stati poi trasportati entrambi in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza e Niguarda di Milano. Nulla di troppo preoccupante per fortuna: rispetto ai timori iniziali, che hanno giustificato l’uscita in codice rosso dei mezzi di soccorso, la situazione si è rivelata meno grave del previsto e il codice è diventato un più rassicurante giallo.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, un’auto medica e l’elisoccorso inviate dal 118.

I vigili del fuoco hanno inviato in particolare l’autopompa e il carro fiamma da Lissone e la vettura del funzionario di guardia.

Presenti sul l’uogo dell’eplosione anche forze dell’ordine e gli ispettori dell’ATS per effettuare i rilievi del caso.

Da.Cr.