Monza, 24 maggio 2020 – Troppe persone, soprattutto ragazzi, non rispettano le prescrizioni anti-contagio e anti-assembramento della Fase Due?

L’altra sera addirittura qualcuno ha dato vita a una festa nella zona di via Bergamo con tanto di fuochi d’artificio, sulla quale i vigili non sono riusciti a intervenire visto l’alto numero di persone presenti (almeno una quarantina)? Ecco, la Prefettura ha deciso di correre ai ripari. E a Monza arriveranno venti soldati in più, che si aggiungeranno ai 15 già dislocati per l’operazione Strade Sicure. Lo ha annunciato la stessa Prefettura, dando notizia della cosiddetta “rimodulazione” dei servizi di controllo sulle principali zone della movida.