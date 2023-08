"Escluso Brugherio: paradosso per la somma urgenza"

Escluso dalla procedura regionale di somma urgenza anche il Comune di Brugherio, che ha chiesto al Pirellone 630mila euro, di cui 220mila per il ripristino della copertura della scuola primaria Fortis di via Sauro e gli altri fra riparazione del tetto del poliambulatorio di viale Lombardia, dove alcuni studi medici erano rimasti scoperchiati, sistemazione del tetto della piscina e rimozione e ripristino degli alberi nei parchi per 300mila euro. In attesa dei fondi regionali il municipio ha riattivato i servizi con risorse proprie: riaperto il poliambulatorio in 3 giorni, sistemata la copertura della piscina e rifatto il tetto della scuola, come promesso alle famiglie visto che l’inizio dell’anno scolastico è alle porte.

"Ho preso un impegno con i genitori degli alunni della scuola Fortis – spiega il sindaco Roberto Assi –: che l’edificio sarebbo stato ripristinato immediatamente. Non abbiamo aspettato di avere i fondi, per poi fare i lavori. Li abbiamo eseguiti nell’arco di 48 ore, così da giustificare l’urgenza. Mi pare un gesto di responsabilità. Sono sicuro che la Regione riconoscerà al più presto il merito. Non voglio nemmeno pensare che il fatto di aver risolto il problema a tempo di record, anticipando le risorse, venga utilizzato per sminuire l’effettiva necessità e urgenza. Mi auguro che tale efficienza non sia motivo di esclusione: sarebbe un paradosso".

C.B.